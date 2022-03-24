1000 komiser yardımcısı alımı başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı ne? 👨‍✈️👩‍✈️1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları neler?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuru az önce geldi. Peki 1000 komiser yardımcısı alımı ne zaman, şartları neler? 2022 1000 komiser yardımcısı alımı başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı ne? KPSS puanı isteniyor mu? İşte detaylar...
1000 KOMİSER YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada, ''Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.'' denildi. Konu hakkında yeni bir duyuru yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2022 komiser alımı şartları henüz açıklanmadı, geçmiş dönemde aranan şartlar ise şu şekildeydi:
En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,
Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,
Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.
PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.