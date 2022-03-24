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    • Memurlar
    • 24.03.2022 18:34
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    • 24.03.2022 18:34
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    10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? 📜Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi

    Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin de sürekli işçi alımı yapıyor. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı gözler bu kez sonuçlara çevrildi. 10 bin sözleşmeli işçi alımı için kura çekimi yapılacak. Başvuruda bulunan adaylar, kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeleri merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı kura çekimi ne zaman? 📜Sağlık Bakanlığı kura sonucu isim listesi ne zaman yayınlanacak?

    10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? 📜Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi

    Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. 10 bin sürekli işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 itibari ile başvuru ekranı açılmıştı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday 21/03/2022 tarihine kadar elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını tamamladı. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların gözleri şimdi de kura çekiminde. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi...

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Kura çekimi 6 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirlecek. Canlı yayında 09.00-18.00 saatleri arasında noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar yayınlanacak. Sürekli işçi kadrolarına atanan adayların yasal asgari ücret ile göreve başlatılacağı bildirildi.

    Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

    GÖREVE BAŞLAMA

    Asıl adaylarında göreve başlama işlemleri hakkında yapılan açıklamada ''Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.'' denildi.

        YEDEKTEKİ ADAYLARIN ATAMASI HAKKINDA BİLGİ

        Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.
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        Haberler Memurlar 10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? 📜Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi
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