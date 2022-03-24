10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? 📜Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. 10 bin sürekli işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 itibari ile başvuru ekranı açılmıştı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday 21/03/2022 tarihine kadar elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını tamamladı. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların gözleri şimdi de kura çekiminde. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi...