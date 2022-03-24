10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? 📜Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. 10 bin sürekli işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 itibari ile başvuru ekranı açılmıştı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce aday 21/03/2022 tarihine kadar elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını tamamladı. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların gözleri şimdi de kura çekiminde. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek listesi...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi 6 Nisan 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirlecek. Canlı yayında 09.00-18.00 saatleri arasında noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar yayınlanacak. Sürekli işçi kadrolarına atanan adayların yasal asgari ücret ile göreve başlatılacağı bildirildi.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
GÖREVE BAŞLAMA
Asıl adaylarında göreve başlama işlemleri hakkında yapılan açıklamada ''Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.'' denildi.