2022 MSÜ ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır? MSÜ hangi gün düzenlenecek? ÖSYM - MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde MSÜ hangi gün düzenlenecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılmak isteyenler ÖSYM üzerinden 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri arasında başvurularını tamamladı ve merakla, heyecanla sınav zamanını beklemeye başladı. Yakın zamanda sınav yerleri de ÖSYM tarafından duyuruldu ve nerede gireceklerini merak edenler sorgulama yapabiliyor. Peki 2022 MSÜ ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır? ÖSYM - MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?
MSÜ SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2022 yılı takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak. Sonuçlar 14 Nisan'da erişime açılacak.
ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) sınav süresi 165 dakika olarak uygulanacaktır.
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.