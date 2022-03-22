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    • 22.03.2022 15:13
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    Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak! Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte kadro dağılımı...

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak. Duyuru Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı. Açıklama sonrası binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler 'Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Kadro dağılımı nasıl? sorularına yanıt arıyor. İşte 5 bin 64 personel alımı hakkında bilgiler...

    5 bin 64 personel alınacak! Başvuru şartları neler?

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı.

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

    Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmak isteyen binlerce kişi bir süredir son dakika duyuruları yakından takip ediyordu. Ve beklenen açıklama geldi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi.

    Oktay "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Memurlar Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak! Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte kadro dağılımı...
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