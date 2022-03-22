Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak! Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte kadro dağılımı...

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmak isteyen binlerce kişi bir süredir son dakika duyuruları yakından takip ediyordu. Ve beklenen açıklama geldi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi.

Oktay "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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