Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 5 bin 64 personel alınacak! İşte kadro dağılımı...

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak. Duyuru Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı. Açıklama sonrası binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler 'Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Kadro dağılımı nasıl? sorularına yanıt arıyor. İşte 5 bin 64 personel alımı hakkında bilgiler...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışmak isteyen binlerce kişi bir süredir son dakika duyuruları yakından takip ediyordu. Ve beklenen açıklama geldi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi.
KADRO DAĞILIMI NASIL?
Oktay "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
BAŞVURULAR NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
Başvuru tarihleri ve başvuru şartları henüz duyurulmadı. Detayların önümüzdeki günlerde açıklanmadı bekleniyor. Konuya dair detaylar geldiğinde haberimizde yer verilecektir.