Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? 5 bin 64 personel alınacak! İşte kadro dağılımı...

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak. Duyuru Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı. Açıklama sonrası binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler 'Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? Kadro dağılımı nasıl? sorularına yanıt arıyor. İşte 5 bin 64 personel alımı hakkında bilgiler...