Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri DSİ çalışma alanlarında 5 bin 64 personel alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın son dakika duyurusunun ardından başvurular hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı başvuru başladı mı? OGM ve DSİ personel alımı başvuru ne zaman? Alım yapılacak kadrolar hangileri? Başvuru şartları neler? İşte yanıtları...
OGM VE DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
2022 yılında Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) çalışma alanlarında 5 bin 64 personel istihdam edilecek. Ancak başvuru tarihleir henüz duyurulmadı. Önümüzdeki günlerde resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
ALIM YAPILACAK BOŞ KONTENJANLAR HANGİLERİ?
Kadro dağılımına ilişkin de bilgi veren Oktay "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Daha önceki alımlarda başvuru şartları şöyleydi;
1. Türk vatandaşı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
DSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Son alımlarda açıklanan şartlar şu şekilde:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerindeÇalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.