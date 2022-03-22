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    • Memurlar
    • 22.03.2022 11:54
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    • 22.03.2022 11:54
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    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim elemanı alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim elemanı alım ilanı dikkat çekti.

    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

    Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 öğretim elemanı alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim elemanlarının hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı için bilgiler
    1- İlanda belirtilen kadrolara yapılacak atamada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
    2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
    3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
    4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
    5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
    6- İlanda belirtilen kadrolara başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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