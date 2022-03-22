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    • Memurlar
    • 22.03.2022 11:43
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    • 22.03.2022 11:43
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alım ilanı dikkat çekti.

    Bakanlık yüzlerce personel alımı yapacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 465 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin kütüphaneci pozisyonunda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için bilgiler
    Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

    1. Türk Vatandaşı olmak
    2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
    3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
    4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
    5. Askerlik durumu itibariyle;
    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
    c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
    yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
    6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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