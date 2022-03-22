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    • Memurlar
    • 22.03.2022 11:47
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    • 22.03.2022 11:47
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    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 31 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Yeni Yüzyıl Üniversitesi 31 öğretim üyesi alımı yapacak

    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler
    - Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi,
    - Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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