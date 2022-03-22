En az 7.250 TL maaşla! Zabıta memuru, savunma sanayi personel alımı başvuru şartları! 💥İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları

💥İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları: Kamu kurum ve kuruluşları doğrultusundan yayınlanan memur ve personel alım ilanlarını incelemeye başladı. İşte en yeni memur ve personel alım ilanları ve müracaat detayları... İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden anlar amacıyla da tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri amacıyla iş arayan yurttaşların internet şubesindeki alakalı kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.
İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları:
👉Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 22.03.2022
👉Bartın Kurucaşile Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 24.03.2022
👉Çanakkale Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 08.04.2022
👉İstanbul Üsküdar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 01.04.2022
👉Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022
👉Niğde Aktaş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 06.04.2022
👉Çorum İskilip Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 06.04.2022
👉Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 17.03.2022
👉Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 17.03.2022
👉Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 08.04.2022
👉Iğdır Aralık Belediyesi Memur Alım İlanı 06.04.2022