3 bin 250 bekçi alımı şartları ve başvuru tarihi ne zaman? 📌3 bin 250 bekçi alımı ne zaman yapılacak? BAKAN DUYURDU!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Soylu "Bekçilerle ilgili 3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3 bin 250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız." dedi. Peki, 3 bin 250 bekçi alımı ne zaman yapılacak? 3 bin 250 bekçi alımı şartları ve başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilenler!
3 BİN 250 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Bakan Soylu tarafından, "3-5 ay içerisinde biteceğini düşünüyorum. Bekçilerle ilgili 3 bin kadromuz çıktı. 250 de boş kadromuz var. 3 bin 250 kadroya önümüzdeki günlerde çıkacağız." ifadelerine yer verildi.
Henüz 3 bin 250 bekçi alımına dair tarih bilgisi verilmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.
EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.