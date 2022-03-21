Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? 10 bin sözleşmeli, 10 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı başvuruları alınmaya başlandı ve detaylar merak konusu oldu. Kamuda kariyer hedefleyenlerin başvurulara dair öğrenmek istediği tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 22 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek olan tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS-5 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" sitesi üzeirnden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.
İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ