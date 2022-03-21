KPSS 2022/4 tercih sonucu sorgulama ekranı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün KPSS 2022/4 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. bir süredir sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce kişi araştırmalara koyuldu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte KPSS 2022/4 tercih sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Gelen son dakika ÖSYM duyurusuna göre KPSS-2022/4 yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, ''4-10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerini kullandı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
👉KPSS 2022/4 TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
KPSS 2022/4 ŞARTLARI NELER?
Adayların, ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.