KPSS 2022/4 tercih sonucu sorgulama ekranı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün KPSS 2022/4 yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. bir süredir sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce kişi araştırmalara koyuldu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte KPSS 2022/4 tercih sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

KPSS 2022/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Gelen son dakika ÖSYM duyurusuna göre KPSS-2022/4 yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, ''4-10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerini kullandı.