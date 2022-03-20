🏥Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak 2022? 20 BİN (sürekli- sözleşmeli) personel alımı başvuruları ne zaman son? ÖSYM - İŞKUR başvuru ekranı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022 ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı, 10 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımları İŞKUR araclığıyla, sözleşmeli personel alımları ise ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 22 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek olan tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS-5 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 15-21 Mart tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" sitesi üzeirnden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türleri ve mesleklerde alımlar il düzeyinde karşılanacak ve başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.