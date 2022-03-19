SGK personel alımı başvuru şartları 2022 sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. En az lise mezunu 550 kişi istihdam edilecek! SGK personel alımı başvuru kılavuzu da yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi ÖSYM KPSS-2022/6 tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak. İşte tüm detaylar...
SGK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) KPSS 2022/6 tercih kılavuzu yayınladı. SGK personel alımı tercihleri kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başladı. SGK'ya 450 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi, 20 teknisyen olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 24 Mart'ta sona erecek.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."