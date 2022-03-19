SGK PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adaylardan istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde (http://www.sgk.gov.tr) ilan edilecek.