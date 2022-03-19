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    • Memurlar
    • 20.03.2022 09:55
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    • 20.03.2022 09:56
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    En az lise mezunu 550 kişi istihdam edilecek! SGK personel alımı tercih kılavuzu… SGK personel alımı başvuru şartları 2022!

    SGK personel alımı başvuru şartları 2022 sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. En az lise mezunu 550 kişi istihdam edilecek! SGK personel alımı başvuru kılavuzu da yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi ÖSYM KPSS-2022/6 tercih kılavuzu doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    SGK personel alımı başvuru şartları 2022!

    Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişi SGK personel alımı başvuru şartları 2022 hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS puanına göre alım sözleşmeli en az lise mezunu 550 kişi istihdam edilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından SGK personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı ve yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı hangi kadrolara yapılacağı ve diğer tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    SGK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) KPSS 2022/6 tercih kılavuzu yayınladı. SGK personel alımı tercihleri kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başladı. SGK'ya 450 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi, 20 teknisyen olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 24 Mart'ta sona erecek.

    ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

    Adaylar tercihlerini, 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

        SGK PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

        Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adaylardan istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde (http://www.sgk.gov.tr) ilan edilecek.

        SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        2.1.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların;

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

        b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

        2.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

        2.1.3 Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

        2.1.4 Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
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