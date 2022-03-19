En az lise mezunu 550 kişi istihdam edilecek! SGK personel alımı tercih kılavuzu… SGK personel alımı başvuru şartları 2022!

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişi SGK personel alımı başvuru şartları 2022 hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS puanına göre alım sözleşmeli en az lise mezunu 550 kişi istihdam edilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından SGK personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı ve yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı hangi kadrolara yapılacağı ve diğer tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
SGK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) KPSS 2022/6 tercih kılavuzu yayınladı. SGK personel alımı tercihleri kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte başladı. SGK'ya 450 destek personeli, 80 koruma ve güvenlik görevlisi, 20 teknisyen olmak üzere toplam 550 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 24 Mart'ta sona erecek.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzuna saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 18 – 24 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 24 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."