En az lise mezunu 550 kişi istihdam edilecek! SGK personel alımı tercih kılavuzu… SGK personel alımı başvuru şartları 2022!

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişi SGK personel alımı başvuru şartları 2022 hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS puanına göre alım sözleşmeli en az lise mezunu 550 kişi istihdam edilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından SGK personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı ve yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı hangi kadrolara yapılacağı ve diğer tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.