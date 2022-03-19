Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 19.03.2022 10:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2022 10:07
    ABONE OL

    Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı (Akademik personel alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Açıklama geldi! Alım yapılacak

    Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için bilgiler:

    Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Ana Bilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserlerini" belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD'yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.04.2022 Cuma günü saat 17:30'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

    - Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.04.2022 Cuma günü saat 17:30'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

    İlana gitmek için tıklayın



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adı Sevgi fragman
    Haberler Memurlar Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı (Akademik personel alım ilanları)
        SON DAKİKA