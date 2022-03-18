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    • Memurlar
    • 18.03.2022 17:28
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    • 18.03.2022 17:30
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    Bekçi alımı başvuru şartları 2022! Emniyet Genel Müdürlüğü EGM 3.000 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru kılavuzu ise...

    Memur olmayı isteyen ve özellikle bekçilik alanında kariyer hedefleyen binlerce kişi Bekçi alımı başvuru şartları 2022 hakkında bilgi edinmek istiyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyurulunca hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 3.000 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Konuyla ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı başvuru şartları 2022!

    Bekçi alımı başvuru şartları 2022! Emniyet Genel Müdürlüğü EGM 3.000 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 3.000 çarşı ve mahalle bekçisi alımı ile ilgili tüm detayları başvuru yapmak isteyen kişiler için haberimizde derledik.

    EGM 3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

    Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.

    Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

    3000 BEKÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    3000 BEKÇİ BAŞVURU ŞONUÇLARI İÇİN E-DEVLET TIKLAYINIZ

    3.000 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        c) En az 167 cm boyunda olmak,

        d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

        e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

        2022 Ocak ayında Çarşı ve Mahalle bekçisinin alacağı maaşların şu şekilde olması beklenmektedir…

        - İlkokul mezunu bekçi 6,535 TL

        - Lise mezunu bekçi 6,767TL

        - Üniversite mezunu bekçi 7,074 TL
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