Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 19.03.2022 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.03.2022 13:20
    ABONE OL

    10 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu 2022! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru şartları…

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 10 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu 2022! Başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 15 Mart tarihinde alınmaya başlanan başvurular 22 Mart tarihine kadar sürecek ve ÖSYM dikkate alınması gereken başvuru kılavuzunu yayınladı. Konuya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    10 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu 2022!

    İş arayan binlerce kişi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasınına ardından oldukça heyecanlandı ve detayları merak eder oldu. 10 bin sözleşmeli ve 10 bin sürekli işçi alımı ile ilgili kılavuz yayınlandı ve başvurularını yapacakların bu kılavuzu dikkatlice incelemesi gerekiyor. 10 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu 2022 haberimizde yer alıyor. Başvuru şartlarını da içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ/PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alımlara ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle;

    ''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.

    Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak:

    5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

    AYRICA temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI yapılacaktır.''

    SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

    👉SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        ÖSYM'DEN KPSS-2022/5 TERCİHLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

        ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS-2022/5 tercihleri hakkında duyuru yayınlandı. Duyuruda, ''

        Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

        Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.'' denildi.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi gerçekleştirecek.

        Kura çekimi eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak. Sağlık Bakanlığı atama kurası 31 Mart Perşembe günü çekilecek.

        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ

        * 08 Mart 2022 Salı – 14 Mart 2022 Pazartesi Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

        * 24 Mart 2022 Perşembe: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

        * 24 Mart 2022 – 25 Mart 2022 Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

        * 30 Mart Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

        * 30 Mart Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

        * 31 Mart 2022 PERŞEMBE KURA TARİHİ

        * 15 Nisan 2022 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

        KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

        1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

            2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

            3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

            4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

            5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

            6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

            7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Adı Sevgi fragman
            Haberler Memurlar 10 bin Sağlık Bakanlığı işçi alımı kılavuzu 2022! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Başvuru şartları…
                SON DAKİKA