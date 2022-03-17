RESMİ GAZETE KARARI: Yeni polisler hangi illere atanacak? Polis şark görev süresi 2022 düştü mü, ne kadar oldu? Atama - Yer değiştirme işlemleri!

Polislerin şark görev süreleri hakkında araştırmalar son saatte hız kazandı. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerle birlikte şark görev süreleri araştırılmaya başlandı. Peki, Polis şark görev süresi 2022 düştü mü, ne kadar oldu? Yeni polisler hangi illere atanacak? Atama - Yer değiştirme işlemleri!



POLİS ŞARK GÖREV SÜRESİ 2022 DÜŞTÜ MÜ, NE KADAR OLDU?

Buna göre, illerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi. Kamuoyunda şark olarak bilinen 2. bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü.