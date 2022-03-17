MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? ÖSYM - 2022 MSÜ sınavı ne zaman düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) katılacak olan adaylar konuyla ilgili tüm gelişmeleri merak ediyor ve bir yandan da sınav merkezlerini öğrenmek istiyor. Peki ÖSYM açıklaması geldi mi?
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
MSÜ sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle gözler 17 Mart'a çevrilmiş durumda, açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2022 yılı takvimine göre MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak.
MSÜ SINAVI İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).
2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2002 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.