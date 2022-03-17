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    • 17.03.2022 16:30
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    • 17.03.2022 16:30
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    JGK Uzman Erbaş SONUÇLARI 2022! Jandarma 2022 yılı 5 BİN Uzman Erbaş temini sonuçları sorgulama ekranı! Uzman Erbaş maaşları...

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamada, Jandarma 2022 yılı Uzman Erbaş temini sonuçlarına dair bilgi geldi. Peki, Jandarma 5 bin Uzman Erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? Uzman Erbaş temini sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    JGK Uzman Erbaş SONUÇLARI 2022! Jandarma 2022 yılı 5 BİN Uzman Erbaş temini sonuçları sorgulama ekranı!

    Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılı sonlarında yayımladığı duyuru ile 2022 yılı için 5 bin Uzman Erbaş duyurusu yapmıştı.

    Başvuruda bulunan adaylar gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sonuçları beklemeye koyuldu.

    Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, 5 bin uzman erbaş temini sonuçları açıklandı mı? soruları merak ediliyordu.

    Jandarma Genel Komutanlığınd'an "Uzman Erbaş" duyurusu geldi.

    Jandarma Uzman Erbeş temini için adaylar sorgulama işlemlerini İçişleri Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

    Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Jandarma Uzman Erbaş temini sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ TEMİNİ DUYURUSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    UZMAN ERBAŞ KİMDİR, KİMLER OLABİLİR?

    TSK statü ayırmaksızın personellerini sınıflandırır. Bu yüzden sivil hayattaki mesleğiniz önemli rol oynar. Sınıfınızı sivil hayattaki mesleğinizle bağdaşacak şekilde seçerseniz eğitim süreçlerinde çok zorluk yaşamazsınız.

    Uzman erbaşlar, askerliğinde çavuş olarak görev yapmadıysa başlayacağı ilk rütbe uzman onbaşıdır. Askerlik yapmayanlar uzman erbaş olamaz diye bir şey yoktur. Uzman erbaşlar, sözleşmeli personellerdir. Tüm TSK personelinin sahip olduğu haklara onlar da sahiptirler. 45 yaşına kadar çalışma süreleri vardır. 45 yaşını doldurdukları zaman uzman erbaş olarak değil de askeriyede sivil memur olarak emeklilik gününü beklerler. Uzman erbaşların maaşı 2200-5000 arasında değişmektedir. Kıdem ve görev yeri gibi unsurlar maaş artımında etkili olur. Doğu ve hudut bölgelerinde görev yapan uzman erbaşlar maaşlarına ilave tazminat alır.

        KİMLER UZMAN ERBAŞ OLABİLİR?
        • Uzman onbaşı için ilköğretim mezunu,
        •Uzman çavuş olmak için lise ve dengi mezunu olmak gerekmektedir.
        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        • Erkek olmak,
        • Askerliğini yapmış olmak, yapmamışsa da yapıyor olmak, (tecilli adayların başvurusu kabul edilmemektedir.)
        • 01.01.2018 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmamış olmak,
        • Askeri hastanelerden "Uzman erbaş olmasında sakınca yoktur" raporu almak,
        • Daha önce TSK'da çalışmamış olmak,
        • Askeri öğrencilikle ilginin kesilmemiş olması gerekmektedir.
        2018 yılı uzman erbaş alımları, güncel olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanmaktadır. Başvurular, site üzerinden online olarak yapılmaktadır. Öncelikle, site üzerindeki başvuru formu doldurulacaktır. Bilgilerin güncel ve doğru olması ulaşım açısından önem taşımaktadır. Başvuru sonrasında, başvurusu kabul edilen adayların sınava gelmesi için MSB'nin resmi sitesinde başvuru sonuçları yayınlanacaktır.


        Uzman erbaş sınavında götürülecek evraklar nelerdir?
        • Diploma aslı veya fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesi (okuldan onaylı)
        • Askerlik terhis belgesi
        • Askerliğini çavuş olarak bitirenlerin çavuş diploma fotokopisi
        • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı da götürülecek)
        • Ehliyet fotokopisi
        • Askerliğe devam etmekte olan adaylar için birlik komutanı tarafından hazırlanmış nitelik belgesi
        • İmzalı muvafakatname
        • Fizik testine katılabilmek için sağlık raporu
        • Adli sicil kaydı
        • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
        • 8 adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içinde çekilmiş).
        Evraklar eksiksiz bir şekilde yarım kapaklı pembe dosya ile teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgi, MSB sitesinde başvuru kılavuzu bölümünde yer almaktadır.
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