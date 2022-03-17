JGK Uzman Erbaş SONUÇLARI 2022! Jandarma 2022 yılı 5 BİN Uzman Erbaş temini sonuçları sorgulama ekranı! Uzman Erbaş maaşları...

KİMLER UZMAN ERBAŞ OLABİLİR?

• Uzman onbaşı için ilköğretim mezunu,

•Uzman çavuş olmak için lise ve dengi mezunu olmak gerekmektedir.

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Erkek olmak,

• Askerliğini yapmış olmak, yapmamışsa da yapıyor olmak, (tecilli adayların başvurusu kabul edilmemektedir.)

• 01.01.2018 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmamış olmak,

• Askeri hastanelerden "Uzman erbaş olmasında sakınca yoktur" raporu almak,

• Daha önce TSK'da çalışmamış olmak,

• Askeri öğrencilikle ilginin kesilmemiş olması gerekmektedir.

2018 yılı uzman erbaş alımları, güncel olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanmaktadır. Başvurular, site üzerinden online olarak yapılmaktadır. Öncelikle, site üzerindeki başvuru formu doldurulacaktır. Bilgilerin güncel ve doğru olması ulaşım açısından önem taşımaktadır. Başvuru sonrasında, başvurusu kabul edilen adayların sınava gelmesi için MSB'nin resmi sitesinde başvuru sonuçları yayınlanacaktır.