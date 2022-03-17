JGK Uzman Erbaş SONUÇLARI 2022! Jandarma 2022 yılı 5 BİN Uzman Erbaş temini sonuçları sorgulama ekranı! Uzman Erbaş maaşları...

Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılı sonlarında yayımladığı duyuru ile 2022 yılı için 5 bin Uzman Erbaş duyurusu yapmıştı.
Başvuruda bulunan adaylar gerekli işlemleri tamamladıktan sonra sonuçları beklemeye koyuldu.
Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, 5 bin uzman erbaş temini sonuçları açıklandı mı? soruları merak ediliyordu.
Jandarma Genel Komutanlığınd'an "Uzman Erbaş" duyurusu geldi.
Jandarma Uzman Erbeş temini için adaylar sorgulama işlemlerini İçişleri Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Jandarma Uzman Erbaş temini sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ TEMİNİ DUYURUSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
UZMAN ERBAŞ KİMDİR, KİMLER OLABİLİR?
TSK statü ayırmaksızın personellerini sınıflandırır. Bu yüzden sivil hayattaki mesleğiniz önemli rol oynar. Sınıfınızı sivil hayattaki mesleğinizle bağdaşacak şekilde seçerseniz eğitim süreçlerinde çok zorluk yaşamazsınız.
Uzman erbaşlar, askerliğinde çavuş olarak görev yapmadıysa başlayacağı ilk rütbe uzman onbaşıdır. Askerlik yapmayanlar uzman erbaş olamaz diye bir şey yoktur. Uzman erbaşlar, sözleşmeli personellerdir. Tüm TSK personelinin sahip olduğu haklara onlar da sahiptirler. 45 yaşına kadar çalışma süreleri vardır. 45 yaşını doldurdukları zaman uzman erbaş olarak değil de askeriyede sivil memur olarak emeklilik gününü beklerler. Uzman erbaşların maaşı 2200-5000 arasında değişmektedir. Kıdem ve görev yeri gibi unsurlar maaş artımında etkili olur. Doğu ve hudut bölgelerinde görev yapan uzman erbaşlar maaşlarına ilave tazminat alır.