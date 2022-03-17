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    • Memurlar
    • 18.03.2022 09:04
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    • 18.03.2022 09:04
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    96. dönem ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 👮18 Mart ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM sonuç öğrenme ekranı

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından geçtiğimiz ay yapılan 96. dönem ÖGG sınavının sonuçları bekleniyor. Özel güvenlik olabilmek için sınava katılan adaylar belirtilen derecenin üzerinde puan alması gerekiyor. Gözler EGM'nin duyurularında. EGM son dakika açıklamaları haberimizde! Peki 18 Mart ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 95. dönem ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte EGM sonuç öğrenme ekranı ve merak edilen soruların yanıtları...

    96. dönem ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ÖGG sınavları 27 Şubat Pazar günü düzenlenmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak ÖGG sınav sonuçları için adaylar gözlerini 18 Mart tarihine çevirdi. Gün içerisinde sıklıkla Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki; 18 Mart ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 96. dönem ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte EGM sonuç öğrenme ekranı ve diğer detaylar...

    18 MART ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. EGM'den bugün gün içerisinde son dakika duyuru yapılması bekleniyor. Sonuçların 18 Mart Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor.

    EGM ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak. Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.

    👉ÖGG sonuçlarınızı EGM'nin https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilirsiniz.

    ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI

    Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Mart 2022 tarihinde duyuruldu. Sınava katılan adaylar sorulara ve cevap anahtarlarına EGM resmi internet sitesinden erişebilir.

        ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

        Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

        daylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.
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