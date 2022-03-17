👮20 Mart ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? EGM sonuç öğrenme ekranı! 96. dönem ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖGG sınavları 27 Şubat Pazar günü düzenlenmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak ÖGG sınav sonuçları için adaylar gözlerini 20 Mart tarihine çevirdi. Gün içerisinde sıklıkla Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki; 20 Mart ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 96. dönem ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte EGM sonuç öğrenme ekranı ve diğer detaylar...
18 MART ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. EGM'den bugün gün içerisinde son dakika duyuru yapılması bekleniyor. Sonuçların ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.
EGM ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak. Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.
👉ÖGG sonuçlarınızı EGM'nin https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilirsiniz.
ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI
Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Mart 2022 tarihinde duyuruldu. Sınava katılan adaylar sorulara ve cevap anahtarlarına EGM resmi internet sitesinden erişebilir.