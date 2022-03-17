👮18 Mart ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 96. dönem ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? EGM sonuç öğrenme ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından geçtiğimiz ay yapılan 96. dönem ÖGG sınavının sonuçları bekleniyor. Özel güvenlik olabilmek için sınava katılan adaylar belirtilen derecenin üzerinde puan alması gerekiyor. Gözler EGM'nin duyurularında. EGM son dakika açıklamaları haberimizde! Peki 18 Mart ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 95. dönem ÖGG sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte EGM sonuç öğrenme ekranı ve merak edilen soruların yanıtları...
18 MART ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. EGM'den bugün gün içerisinde son dakika duyuru yapılması bekleniyor. Sonuçların 18 Mart Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor.
EGM ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
EGM'nin online işlemler sayfası üzerinden TC kimlik numarası, sınav adı seçimi ve güvenlik kodu aşamalarını doldurularak sonuçlar sorgulanacak. Resmi açıklamaları yakından takip etmek için EGM'nin internet adresinde yer alan duyurular kısmı düzenli takip edilmeli.
👉ÖGG sonuçlarınızı EGM'nin https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilirsiniz.
ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI
Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Mart 2022 tarihinde duyuruldu. Sınava katılan adaylar sorulara ve cevap anahtarlarına EGM resmi internet sitesinden erişebilir.