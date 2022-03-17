💥17 Mart İŞKUR kurum dışı kamu memur alım ilanları: En az 7.500 TL maaşla! Zabıta memuru, savunma sanayi personel alımı başvuru şartları!

İŞKUR

İŞKUR, 2000 senesinde kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 senesine kadar süren meşru düzenlemelerin sonrasında kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı gerçekleştiren İŞKUR, istihdam en mühim kurumlardan birisi durumuna gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, bilhassa işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre makul olan iş ilanlarına basitçe ulaşabiliyor. Bu şekilde basit ve itimat edilir istihdam olanağı yayınlayan kurumun bütün istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt prosedürünü oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.

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