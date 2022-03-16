Sağlık Bakanlığı bünyesine 2022 yılında 20 bin persone/işçi alınacak. 10 bini sürekli işçi, 10 bini sözleşmeli personellerden oluşacak alımlarda adaylar başvurularını online ortamda ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre yapacak. Sürekli işçi alımı için başvuruları 15 Mart Salı günü itibariyle başladı. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları nasıl, nereden yapılır? SAĞLIK BAKANLIĞI 2022 PERSONEL ALIMI KURA NE ZAMAN? 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte alımlara ilişkin tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ/PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alımlara ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Koca'nın açıklamalarının tamamı şöyle;
''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.
Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. Alım şu unvanlarda yapılacak:
5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.
AYRICA temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI yapılacaktır.''
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI Başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
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ÖSYM'DEN KPSS-2022/5 TERCİHLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanlığı tarafından KPSS-2022/5 tercihleri hakkında duyuru yayınlandı. Duyuruda, ''
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.'' denildi.