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    • Memurlar
    • 17.03.2022 10:56
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    • 17.03.2022 10:58
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    MSÜ 2022 sınavı ne zaman yapılacak? 👨‍✈️ÖSYM MSÜ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Taban puanları - sıralama hesaplama ekranı!

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Adaylar şimdi de sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2022 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin 17 Mart yani bugün açıklanması bekleniyordu. Adaylar MSÜ tarafından son dakika açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? MSÜ 2022 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    👨‍✈️ÖSYM MSÜ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sınavı için bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınava katılacakları yerleri araşırıyor. Bu kapsamda MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? soruları sorgulanmakta. İşte MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

    SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2022 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin 17 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri " https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.



    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

    Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

        2022 MSÜ'NÜN UYGULANMASI

        Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

        Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır.

        Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
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        Haberler Memurlar MSÜ 2022 sınavı ne zaman yapılacak? 👨‍✈️ÖSYM MSÜ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Taban puanları - sıralama hesaplama ekranı!
            SON DAKİKA