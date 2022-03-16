MSÜ 2022 sınavı ne zaman yapılacak? 👨‍✈️ÖSYM MSÜ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? Taban puanları - sıralama hesaplama ekranı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sınavı için bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınava katılacakları yerleri araşırıyor. Bu kapsamda MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? soruları sorgulanmakta. İşte MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve konuya ilişkin detaylar...
SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2022 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre sınav yerlerinin 17 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri " https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.