İnebolu Belediyesi 2 adet işçi alımı yapacak

İnebolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 adet işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak işçilerin temizlik alanında görev yapacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İnebolu Belediyesi temizlik işçisi alımı için bilgiler

Kurumumuz İnebolu Belediye Başkanlığına alınacak 2 adet Geçici İşçi için, 09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çalışma ve İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğüne İşgücü talebinde bulunulmuş olup, iş ilanımızın yayımlanması talep edilmiştir.



Söz konusu 2 adet Geçici İşçi için aranılan şartlar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından www.iskur.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olup, isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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