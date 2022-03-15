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    • Memurlar
    • 16.03.2022 10:04
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    • 16.03.2022 10:04
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    Ziraat Bankası sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 yılında Ziraat Bankası bünyesine alınacak 100 uzman yardımcı için başvurular aşvurular 4 - 26 Ocak tarihlerinde alınmıştı. Sınav giriş belgeleri de 14 Şubat'ta yayımlanmış ve adaylar 20 Şubat 2022 Pazar günü sınava tabii tutulmuştu. 3 bölümden oluşan yazılı sınavda 140 adet soru soruldu ve adaylar 160 dakika sırav süresi verildi.

    Ziraat Bankası sınav sonuçları sorgulama ekranı!

    Ziraat Bankası İstanbul'daki Genel Müdürlük Birimleri ile şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Başvuru ve sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki Ziraat Bankası 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ZİRAAT BANKASI 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ziraat Bankası tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sınava katılan adaylar aşağıdaki link üzerinden sonuçları için sorgulama yapabilir.

    ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

    Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek. Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.

        MÜLAKAT

        • Her bir bölüm için soruları en az %50 oranında doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

        • Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.

        • Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

        • Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.
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        Haberler Memurlar Ziraat Bankası sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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