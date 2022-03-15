Ziraat Bankası sınav sonuçları sorgulama ekranı! Ziraat Bankası 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ziraat Bankası İstanbul'daki Genel Müdürlük Birimleri ile şubelerinde görevlendirilmek üzere 100 Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Başvuru ve sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki Ziraat Bankası 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ZİRAAT BANKASI 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ziraat Bankası tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sınava katılan adaylar aşağıdaki link üzerinden sonuçları için sorgulama yapabilir.
ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek. Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.