Ziraat Bankası 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası sınav sonuçları sorgulama ekranı

2022 yılında Ziraat Bankası bünyesine alınacak 100 uzman yardımcı için başvurular aşvurular 4 - 26 Ocak tarihlerinde alınmıştı. Sınav giriş belgeleri de 14 Şubat'ta yayımlanmış ve adaylar 20 Şubat 2022 Pazar günü sınava tabii tutulmuştu. 3 bölümden oluşan yazılı sınavda 140 adet soru soruldu ve adaylar 160 dakika sırav süresi verildi.
ZİRAAT BANKASI 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ziraat Bankası tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sınava katılan adaylar aşağıdaki link üzerinden sonuçları için sorgulama yapabilir.
ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek. Yazılı sınav sonucuna itiraz, Anadolu Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak, sınav sonucunun açıklanma tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.