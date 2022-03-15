TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? TÜBİTAK personel alımı 2022 ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

TÜBİTAK personel alımı TÜBİTAK kariyer sistemi üzerinde yer alıyor. Burada yayımlanan tüm ilanlara başvurular da aynı sisten üzerinden yapılıyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜBİTAK Uzay kapsamında alınacak 76 personel için hangi bölümlerden başvuru alınabileceği belirlendi. Buna göre birçok mühendislik alanıyla birlikte, gazetecilik, basın-yayın, halkla ilişkiler, makine metal işleri gibi geniş kapsamlı birçok önlisans ve lisans bölümü mezunları değerlendirilecek.

- İlana başvuruda bulunmak için https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

- Başvuruların en geç 01/04/2022 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

- Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.