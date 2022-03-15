Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 16.03.2022 10:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2022 10:37
    ABONE OL

    TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? TÜBİTAK personel alımı 2022 ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?

    TÜBİTAK personel alımı 2022 ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı yapacağını duyurdu ve tarih bilgisi paylaştı. Konuya dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?

    Binlerce kişi gündemde sıklıkla TÜBİTAK personel alımı 2022 ne zaman sorusunun yanıtını araştırır oldu. TÜBİTAK, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde kadrosuna alım yapacağını duyurmasının ardından detaylar merak edilmeye başlandı. Teknik ve destek alanında farklı kadrolara istihdam yapacak olan TÜBİTAK personel alımının başvurularının nasıl, nereden yapılacağını öğrenmek isteyen kişilerin aradığı tüm detayları haberimizde derledik. Peki TÜBİTAK hangi kadrolara alım yapılacak?

    TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2022 NE ZAMAN?

    TÜBİTAK Uzay kapsamında yapılacak personel alımı başvuru tarihleri şöyle:

    14 Mart – 4 Nisan 2022 (Saat:17.00)

    TÜBİTAK PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?

    TÜBİTAK personel alımı TÜBİTAK kariyer sistemi üzerinde yer alıyor. Burada yayımlanan tüm ilanlara başvurular da aynı sisten üzerinden yapılıyor.

    TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜBİTAK Uzay kapsamında alınacak 76 personel için hangi bölümlerden başvuru alınabileceği belirlendi. Buna göre birçok mühendislik alanıyla birlikte, gazetecilik, basın-yayın, halkla ilişkiler, makine metal işleri gibi geniş kapsamlı birçok önlisans ve lisans bölümü mezunları değerlendirilecek.

    - İlana başvuruda bulunmak için https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
    - Başvuruların en geç 01/04/2022 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.
    - Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.

        - Her bir referans kodu için; "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (a) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
        - Mülakata çağrılacak adaylar, mülakat öncesi Değerlendirme sürecine dâhil olabilecektir.
        - Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

        - Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
        - Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı)/ (Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilmiş yabancı öğrenciler veya Dikey Geçiş Sınavı vb. ile yerleştirilmiş öğrenciler için durumunu gösterir belge),
        - Lisans -ve varsa üstü- Diploma/Çıkış Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan) (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
        - Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
        - Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
        - Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan),
        - Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Memurlar TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? TÜBİTAK personel alımı 2022 ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak?
            SON DAKİKA