TÜBİTAK personel alımı 2022 ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı yapacağını duyurdu ve tarih bilgisi paylaştı. Konuya dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2022 NE ZAMAN?
TÜBİTAK Uzay kapsamında yapılacak personel alımı başvuru tarihleri şöyle:
14 Mart – 4 Nisan 2022 (Saat:17.00)
TÜBİTAK PERSONEL ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?
TÜBİTAK personel alımı TÜBİTAK kariyer sistemi üzerinde yer alıyor. Burada yayımlanan tüm ilanlara başvurular da aynı sisten üzerinden yapılıyor.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TÜBİTAK Uzay kapsamında alınacak 76 personel için hangi bölümlerden başvuru alınabileceği belirlendi. Buna göre birçok mühendislik alanıyla birlikte, gazetecilik, basın-yayın, halkla ilişkiler, makine metal işleri gibi geniş kapsamlı birçok önlisans ve lisans bölümü mezunları değerlendirilecek.
- İlana başvuruda bulunmak için https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
- Başvuruların en geç 01/04/2022 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.
- Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.