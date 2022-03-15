Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 16.03.2022 10:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2022 10:03
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat olacak mı? 👨‍⚕️SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI ÖSYM KILAVUZU!

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin personel alımıyla ilgili ÖSYM kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Başvuruları başlayan alımlar ile ilgili son dakika gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Koca'nın açıklaması sonrası internet arama motorlarında konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat olacak mı?

    Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat olacak mı?

    Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak 10 bin yeni personel alımı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarda bulundu. Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alımlara ilişkin yeni bilgileri aktardı. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat olacak mı? İşte başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar...

    SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN YENİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    10 bin sağlıkçı alımları için başvurular 15 Mart'ta başladı. Adaylar başvuru işlemlerini 22 Mart'a kadar yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, ''Bakanlığımıza KPSS ile alınacak sözleşmeli 10.000 yeni çalışma arkadaşı için ÖSYM kılavuzu yayınladı. Aramıza sürekli işçi kadrosuyla katılacak 10.000 arkadaşımız için ilgili ilan Resmi Gazete'de yer aldı. Mülakat sınavı yapılmamaktadır. Bizi buluşturacak haberleri bekliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

    ÖSYM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    MÜLAKAT OLACAK MI?

    Bakan Koca'nın açıklamasına göre alımlarda mülakat yapılmayacak.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        Atama yapılacak 10 bin kadrodan 5 bin 175'i hemşire, 800'ü ebe ve 3 bin 293'ü sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

        Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı şöyle:

        Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 14 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 73 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 12 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 111 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 5 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat olacak mı? 👨‍⚕️SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI ÖSYM KILAVUZU!
            SON DAKİKA