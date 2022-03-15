Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ÖSYM BAŞVURU EKRANI - BRANŞ DAĞILIMI! Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı mı? 20 bin sağlıkçı alımı başvurusu nasıl yapılır, branş dağılımı yayınlandı mı? İşte merak edilenler!