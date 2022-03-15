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    • Memurlar
    • 15.03.2022 10:40
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    • 15.03.2022 10:40
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    Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı dikkat çekti.

    Bakanlık 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personelin hangi alanlarda görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için bilgiler
    1.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

    2.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

    3.Adaylar tercihlerini, 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

    4.Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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