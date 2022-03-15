👨‍⚕️SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI ÖSYM KILAVUZU! Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat olacak mı?

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin personel alımıyla ilgili ÖSYM kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Başvuruları başlayan alımlar ile ilgili son dakika gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Koca'nın açıklaması sonrası internet arama motorlarında konuya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuru ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat olacak mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN YENİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
10 bin sağlıkçı alımları için başvurular 15 Mart'ta başladı. Adaylar başvuru işlemlerini 22 Mart'a kadar yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, ''Bakanlığımıza KPSS ile alınacak sözleşmeli 10.000 yeni çalışma arkadaşı için ÖSYM kılavuzu yayınladı. Aramıza sürekli işçi kadrosuyla katılacak 10.000 arkadaşımız için ilgili ilan Resmi Gazete'de yer aldı. Mülakat sınavı yapılmamaktadır. Bizi buluşturacak haberleri bekliyoruz.'' açıklamasında bulundu.
MÜLAKAT OLACAK MI?
Bakan Koca'nın açıklamasına göre alımlarda mülakat yapılmayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI