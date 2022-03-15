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    • Memurlar
    • 15.03.2022 21:32
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    • 15.03.2022 21:32
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    📣PTT 15 bin personel alımında son durum! Kadın erkek fark etmiyor 18 yaşını dolduran başvurabilir! İşte tarihi ve şartları...

    2022 yılında PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl 15 bin üzerinde istihdamı yapılması bekleniyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi alımlar hakkında detayları araştırıyor. Kadın, erkek binlerce kişi alınacak. Peki; PTT personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte PTT personel alımı 2022 ile ilgili tüm detaylar...

    📣PTT 15 bin personel alımında son durum!

    PTT bünyesine 2022 yılında büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis ve tekniker unvanlarından toplamda 15 bin alım yapılacağı konuşuluyor. Açık kadrolara yapılması beklenen alımlar için başvurularda 35 yaşını aşmamış olma şartı aranıyor. Peki PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    PTT'nin uzun yıllardır alım yapmaması gözleri 2022 yılına çevirdi. Bu yıl açık kadrolar için toplam 15 bin alım yapılması bekleniyor. Ancak personel alımları için henüz ilan yayınlanmadı.

    Açık kadroların ise şöyle olacağı tahmin ediliyor;

    -Büro görevlisi
    - Dağıtıcı eleman
    - Avukat
    - Mimar
    - Mühendis
    - Tekniker
    - Gişe eleman

    PTT YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI

    PTT Genel Müdürlüğü tarafından sınav kılavuzunda yayınlanan konu başlıkları şu şekildedir;

    Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
    Ölçme becerisi
    Sözel Akıl Yürütme
    Türkiye Coğrafyası
    Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
    Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
    Temel Yurttaşlık Bilgisi

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

        a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

        b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

        c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

        e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

        ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

        i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

        j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

        (2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.
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        Haberler Memurlar 📣PTT 15 bin personel alımında son durum! Kadın erkek fark etmiyor 18 yaşını dolduran başvurabilir! İşte tarihi ve şartları...
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