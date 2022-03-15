📣PTT 15 bin personel alımında son durum! Kadın erkek fark etmiyor 18 yaşını dolduran başvurabilir! İşte tarihi ve şartları...

PTT bünyesine 2022 yılında büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis ve tekniker unvanlarından toplamda 15 bin alım yapılacağı konuşuluyor. Açık kadrolara yapılması beklenen alımlar için başvurularda 35 yaşını aşmamış olma şartı aranıyor. Peki PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?
PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT'nin uzun yıllardır alım yapmaması gözleri 2022 yılına çevirdi. Bu yıl açık kadrolar için toplam 15 bin alım yapılması bekleniyor. Ancak personel alımları için henüz ilan yayınlanmadı.
Açık kadroların ise şöyle olacağı tahmin ediliyor;
-Büro görevlisi
- Dağıtıcı eleman
- Avukat
- Mimar
- Mühendis
- Tekniker
- Gişe eleman
PTT YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI
PTT Genel Müdürlüğü tarafından sınav kılavuzunda yayınlanan konu başlıkları şu şekildedir;
Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
Ölçme becerisi
Sözel Akıl Yürütme
Türkiye Coğrafyası
Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
Temel Yurttaşlık Bilgisi
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır: