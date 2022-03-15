Kadın erkek fark etmiyor 18 yaşını dolduran başvurabilir! 📣PTT 15 bin personel alımında son durum! İşte tarihi ve şartları...

2022 yılında PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu yıl 15 bin üzerinde istihdamı yapılması bekleniyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi alımlar hakkında detayları araştırıyor. Kadın, erkek binlerce kişi alınacak. Peki; PTT personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte PTT personel alımı 2022 ile ilgili tüm detaylar...
PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
PTT'nin uzun yıllardır alım yapmaması gözleri 2022 yılına çevirdi. Bu yıl açık kadrolar için toplam 15 bin alım yapılması bekleniyor. Ancak personel alımları için henüz ilan yayınlanmadı.
Açık kadroların ise şöyle olacağı tahmin ediliyor;
-Büro görevlisi
- Dağıtıcı eleman
- Avukat
- Mimar
- Mühendis
- Tekniker
- Gişe eleman
PTT YAZILI SINAV KONU BAŞLIKLARI
PTT Genel Müdürlüğü tarafından sınav kılavuzunda yayınlanan konu başlıkları şu şekildedir;
Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
Ölçme becerisi
Sözel Akıl Yürütme
Türkiye Coğrafyası
Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
Temel Yurttaşlık Bilgisi
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır: