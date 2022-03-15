Bekçi alımı ne zaman 2022? Emniyet Genel Müdürlüğü EGM 3 bin bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekçi olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi yayınlanan ilanları ve yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte tüm detaylar...
EGM 3 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.
Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
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3.000 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,