📝10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ: AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti!

10 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuruları başladı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yaptığı açıklamayla birlikte sağlıkçı alımına ilişkin detayları duyurdu. Aygün, KPSS 2022/5 kılavuzunu paylaşıp tercihleri başlatacaklarını belirtti. Peki, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre, ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilaın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından birçok vatandaşın merakla beklediği açıklama dün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız.
Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.
Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibariyle başlayacak.