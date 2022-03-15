📝10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ: AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti!

ÖSYM ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Öte yandan yerleştirme ücreti, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin web sitesinde e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından da kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.