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    • Memurlar
    • 15.03.2022 09:55
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    • 15.03.2022 09:55
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    📝10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ: AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve detaylar hakkında araştırmalar hız kazandı. Binlerce sağlıkçının beklediği açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesine, KPSS sonucuna göre 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Halis Aygün açıklamasında, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu bugün yayımlayacağını ve tercih işlemlerinin başlatılacağını duyurdu. Peki, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

    10 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuruları başladı mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yaptığı açıklamayla birlikte sağlıkçı alımına ilişkin detayları duyurdu. Aygün, KPSS 2022/5 kılavuzunu paylaşıp tercihleri başlatacaklarını belirtti. Peki, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte merak edilenler!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre, ÖSYM'nin yapacağı merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

    5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin ilaın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından birçok vatandaşın merakla beklediği açıklama dün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

    Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız.

    Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz.

    Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün itibariyle başlayacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KPSS 2022/5 kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular, ÖSYM'nin internet sitesinde 'Aday İşlermleri Sistemi' üzerinden 15-22 Mart tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS 2022/5 TERCİH ÜCRETİ NEDİR?

        Adayların KPSS 2022/5 tercih kılvuzuna tercih yapabilmeleri için 30 TL tercih ücretini ödemeleri gerekiyor.

        Yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz kabul edilecektir.

        ÖSYM ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Öte yandan yerleştirme ücreti, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin web sitesinde e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından da kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.
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        Haberler Memurlar 📝10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ: AİS ÖSYM KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2022/5 tercih ücreti!
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