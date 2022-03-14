TÜBİTAK 76 proje personeli alımı yapacak

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 76 proje personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi ilde görev yapacağı da açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte TÜBİTAK proje personeli alım ilanı için başvuru bilgileri

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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