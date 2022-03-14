Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 14.03.2022 10:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 10:50
    ABONE OL

    TÜBİTAK 76 proje personeli alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan TÜBİTAK uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli alım ilanı dikkat çekti.

    TÜBİTAK 76 proje personeli alımı yapacak

    TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 76 proje personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hangi ilde görev yapacağı da açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte TÜBİTAK proje personeli alım ilanı için başvuru bilgileri
    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
    İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Scholz Türkiye’ye geliyor
    Haberler Memurlar TÜBİTAK 76 proje personeli alımı yapacak
        SON DAKİKA