Tabip, diş tabibi ve eczacı personel alımı atama kurası hangi tarihte? ⏰Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı atama kurası için heyecan dorukta. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları bugün saat 18:00'da sona eriyor. Başvurularını yapan adaylar kura tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman yapılacak? Tabip, diş tabibi ve eczacı personel alımı atama kurası hangi tarihte? İşte merak edilenler!
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı PBS üzerinden başvurular 08 Mart 2022 Salı– 14 Mart 2022 Pazartesi Saat 18:00'e kadar gerçekleşecek. Başvuru sonuçları 24 Mart'ta açıklanacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.