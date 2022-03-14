Tabip, diş tabibi ve eczacı personel alımı atama kurası hangi tarihte? ⏰Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı atama kurası için heyecan dorukta. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları bugün saat 18:00'da sona eriyor. Başvurularını yapan adaylar kura tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2022 atama kurası ne zaman yapılacak? Tabip, diş tabibi ve eczacı personel alımı atama kurası hangi tarihte? İşte merak edilenler!