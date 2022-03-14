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    • 14.03.2022 14:10
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    • 14.03.2022 14:14
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    Sağlıkçılara zam geldi mi?📺 Başkan Erdoğan CANLI YAYIN İZLE! 2022 Yeni zamlı sağlık çalışanı maaşları kaç TL oldu? Kimler yararlanacak?

    Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda sona gelindi. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği haberi duyurdu. Açıklanan zamların ardından düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak. Özellikle uzman doktorlar ve diş hekimlerinin maaşlarına yüksek zam geliyor. Peki,Sağlıkçılara zam geldi mi? 2022 Yeni zamlı sağlık çalışanı maaşları kaç TL oldu? Kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlıkçılara zam geldi mi?

    Sağlık çalışanlarına zam müjdesi geldi. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak. Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Peki, 14 Mart Pratisyen hekim, uzman doktor, diş hekimi maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşlarına zam geldi mi?

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    Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak. Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak.

    Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce TBMM gündemine getirilmişti. Ancak, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

    MAAŞLAR ARTIYOR
    Düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile olacak. Bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık bir artış sağlanması bekleniyor. Pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ise maaşlarına 2 bin 500 lira olarak yansıyacak.

        Aile hekimleri sözleşmeli olduğu için onlar ile ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabileceği belirtiliyor. Daha önce TBMM'ye sunulan ancak beklemeye alınan teklifte hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenleme yer almıyordu. Düzenleme ile onlara dönük de maaş artışları olacak.

        Bu grupta yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarının ise 400-500 lira arasında artması bekleniyor. Düzenlemeden üniversite hastanelerinde görev alan sağlık çalışanlarının da yararlanması sağlanacak. Maaş artışı ek göstergeler ile yapıldığı için bu artış emekli maaşlarına da yansıyacak.
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