SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL/ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! KPSS 2022/5 tercih kılavuzu! 20 bin sağlıkçı alımı başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesine 20 bin sağlık personeli ve işçisi alınacağını duyurmuştu. Bir süredir başvurular beklenirken detaylar peş peşe gelmeye başladı. 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı hakkında tüm ayrıntılara haberimizde yer verdik. Peki, Sağlık Bakanlığı 10 bin sürekli işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? 20 bin sağlıkçı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
👉SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ VE 10 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU
Bakan Fahrettin Koca'nın ''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.'' açıklaması sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den de açıklama geldi.
👉SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL-İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız. Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerini kullandı.
İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?
Koruma ve güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, şoförlük hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplamda 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığı; 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapacağını açıkladı.