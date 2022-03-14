KPSS 2022/5 tercih kılavuzu! SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL/ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI! 20 bin sağlıkçı alımı başvuru nasıl yapılır?

20 bin sağlıkçı alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine 10 bin sürekli işçi ve 10 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi 20 bin sağlıkçı alımı başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? sorularına yanıt arıyor. İşte başvuru tarihleri, KPSS 2022/5 tercih kılavuzu, şartları ve diğer tüm merak edilenlerin yanıtları...
👉SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ VE 10 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU
Bakan Fahrettin Koca'nın ''Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ve 10 BİN SÜREKLİ İŞÇİ alımı daha yapıyor.'' açıklaması sonrası ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den de açıklama geldi.
👉SAĞLIK BAKANLIĞI 20 BİN PERSONEL-İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri için KPSS 2022/5 kılavuzunu yarın yayımlayacağız ve tercihleri başlatacağız. Tercihlerinizi 15-22 Mart tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.'' ifadelerini kullandı.
İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?
Koruma ve güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, şoförlük hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplamda 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır.
Sağlık Bakanlığı; 5 bin 175'i Hemşire, 800'ü Ebe ve 3 bin 293'ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapacağını açıkladı.