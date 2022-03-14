Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 14.03.2022 14:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 14:59
    ABONE OL

    Emekli doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu? Hemşireler, lisans mezunu olanlar 3600 ek gösterge kapsamına mı alındı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayram Etkinliği'nde sağlık çalışanlarını ilgilendiren müjdeler verdi. 5 müjde birden açıklayan Erdoğan, sağlık çalışanlarının maaşları ve hakları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Emekli doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu? Hemşireler, lisans mezunu olanlar 3600 ek gösterge kapsamına mı alındı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Emekli doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu? Hemşireler, lisans mezunu olanlar 3600 ek gösterge kapsamına mı alındı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayram Etkinliği'nde sağlık çalışanları için önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıkçılara müjdeleri tek tek sıralayan Başkan Erdoğan, "Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu CMK suçu kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Emekli sağlık çalışanları da yararlanacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak." dedi. Peki, Emekli doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu? Hemşireler, lisans mezunu olanlar 3600 ek gösterge kapsamına mı alındı? İşte merak edilenler!

    Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?

    Hemşireler başta olmak üzere, lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak

    İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.

    İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir çalışma birimi oluşturuyoruz. Tıbbi uygulama ve işlem açılabilmesi bu kuruma bağlı olacak.

    Üçüncü müjdem; mali durumlarında önemli iyileştirme yapacağız. Sabit ek ödemeleri tek bir bordro ile ödenecek.

        Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmemiz, emeklilerine de yansıyacak.

        Beşinci müjdemiz; Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı
        Haberler Memurlar Emekli doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu? Hemşireler, lisans mezunu olanlar 3600 ek gösterge kapsamına mı alındı?
            SON DAKİKA