Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayram Etkinliği'nde sağlık çalışanları için önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıkçılara müjdeleri tek tek sıralayan Başkan Erdoğan, "Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu CMK suçu kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Emekli sağlık çalışanları da yararlanacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak." dedi. Peki, Emekli doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu? Hemşireler, lisans mezunu olanlar 3600 ek gösterge kapsamına mı alındı? İşte merak edilenler!