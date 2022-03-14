Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayram Etkinliği'nde sağlık çalışanları için önemli açıklamalarda bulundu. Sağlıkçılara müjdeleri tek tek sıralayan Başkan Erdoğan, "Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu CMK suçu kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Emekli sağlık çalışanları da yararlanacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak." dedi. Peki, Emekli doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu? Hemşireler, lisans mezunu olanlar 3600 ek gösterge kapsamına mı alındı? İşte merak edilenler!
Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?
Hemşireler başta olmak üzere, lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak
İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.
İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir çalışma birimi oluşturuyoruz. Tıbbi uygulama ve işlem açılabilmesi bu kuruma bağlı olacak.
Üçüncü müjdem; mali durumlarında önemli iyileştirme yapacağız. Sabit ek ödemeleri tek bir bordro ile ödenecek.