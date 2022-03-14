Doktor maaşlarına zam geldi mi? Mart 2022 Pratisyen hekim, uzman doktor, diş hekimi maaşları kaç TL oldu? 📢Başkan Erdoğan AÇIKLADI!

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren müjde geliyor. Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda sona gelindi. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği haberi duyuracak. Açıklanan zamların ardından düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak. Özellikle uzman doktorlar ve diş hekimlerinin maaşlarına yüksek zam geliyor. Peki, 14 Mart Pratisyen hekim, uzman doktor, diş hekimi maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşlarına zam geldi mi? İşte merak edilenler!
KİM NE KADAR ALACAK?
KİM NE KADAR ALACAK? SAĞLIKÇIYA 5 MÜJDE!
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.
İkinci müjde olarak; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.
Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.
Dördüncü müjdemiz maaşlarda yapılan bu iyileştirmelerin emekliliğe de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır.
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Beşinci müjdemiz de şudur. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI İLE BİRLİKTE KİMİN MAAŞINDA NE KADARLIK ARTIŞ OLACAĞINI SİZİN İÇİN HESAPLADIK:
Uzman doktor ve diş hekimine 5 bin TL'ye kadar artış
Pratisyen hekime 2.500 TL'yi bulan artış
Hemşirelere emekli maaşında 1.500 TL'yi bulan 3600 ek gösterge artışı
Hemşire emekli ikramiyesinde 50 bin lirayı bulan 3600 ek gösterge artışı
Acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarına 500 lira maaş artışı
Emekli olduklarında hekim maaşları düşmeyecek. Herkese döner sermaye ödenecek.