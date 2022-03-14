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    • Memurlar
    • 15.03.2022 10:08
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    • 15.03.2022 10:09
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    Doktor maaşlarına zam geldi mi? Mart 2022 Pratisyen hekim, uzman doktor, diş hekimi maaşları kaç TL oldu? 📢Başkan Erdoğan AÇIKLADI!

    Sağlık çalışanlarına zam müjdesi geldi. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak. Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Peki, 14 Mart Pratisyen hekim, uzman doktor, diş hekimi maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşlarına zam geldi mi?

    takvim.com.tr
    14 Mart Pratisyen hekim, uzman doktor, diş hekimi maaşları kaç TL oldu?

    Sağlık çalışanlarını ilgilendiren müjde geliyor. Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme yapılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda sona gelindi. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği haberi duyuracak. Açıklanan zamların ardından düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak. Özellikle uzman doktorlar ve diş hekimlerinin maaşlarına yüksek zam geliyor. Peki, 14 Mart Pratisyen hekim, uzman doktor, diş hekimi maaşları kaç TL oldu? Doktor maaşlarına zam geldi mi? İşte merak edilenler!

    KİM NE KADAR ALACAK?

    KİM NE KADAR ALACAK? SAĞLIKÇIYA 5 MÜJDE!

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

    İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

    İkinci müjde olarak; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

    Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.

    Dördüncü müjdemiz maaşlarda yapılan bu iyileştirmelerin emekliliğe de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır.

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    Beşinci müjdemiz de şudur. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI İLE BİRLİKTE KİMİN MAAŞINDA NE KADARLIK ARTIŞ OLACAĞINI SİZİN İÇİN HESAPLADIK:

    Uzman doktor ve diş hekimine 5 bin TL'ye kadar artış

    Pratisyen hekime 2.500 TL'yi bulan artış

    Hemşirelere emekli maaşında 1.500 TL'yi bulan 3600 ek gösterge artışı

    Hemşire emekli ikramiyesinde 50 bin lirayı bulan 3600 ek gösterge artışı

    Acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarına 500 lira maaş artışı

    Emekli olduklarında hekim maaşları düşmeyecek. Herkese döner sermaye ödenecek.

        DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI 2022 NE KADAR?
        Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908

        Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147

        BEYİN CERRAHI NE KADAR MAAŞ ALIR?
        Araştırma sonuçlarına göre bir beyin cerrahı 25.000-40.000 arası maaş almaktadır.



        EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI 2022 NE KADAR?
        2020 yılının Ocak ayında yapılan düzenlemeler doğrultusunda kamu ve özel sektör dahil olmak üzere en düşük doktor maaşı 6.163 TL olarak belirlenmiştir. Emekli doktor maaşı 2021 Ocak zammı ile beraber doktorluk mesleğinden emekli olmuş kişilerin maaşlarına da zam yapılmıştır. 2022 yılında en düşük doktor maaşı zam planına göre 10 bin 126TL olacaktır.

        Aralık ayında, özellikle pandemi döneminde çok yoğun çalışan doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi için çalışma yapıldı. Görüşülen bir yasaya önerge ile monte edilmek istenen düzenlemenin, çok sayıda sağlık çalışanını kapsam dışında tuttuğu, eğitim ve kıdeme göre kademelendirme yapılmadığı için haksızlıklara yol açacağı fark edildi. Düzenleme, yasalaşmadan geri çekilerek yeniden çalışılmaya başlandı.
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