Doktor maaşlarına zam geldi mi? Mart 2022 Pratisyen hekim, uzman doktor, diş hekimi maaşları kaç TL oldu? 📢Başkan Erdoğan AÇIKLADI!

KİM NE KADAR ALACAK?

KİM NE KADAR ALACAK? SAĞLIKÇIYA 5 MÜJDE!

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek düzenlemeyle ilgilidir. Kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

İkinci müjde olarak; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarımızın ücret sistemleri ile ilgilidir. Maaş ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama Üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlıkçılara yapılacak ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Dördüncü müjdemiz maaşlarda yapılan bu iyileştirmelerin emekliliğe de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına da alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum. Hekim emeklilerinin de maaşları da yeniden ele alınacaktır.

Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz'ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

Beşinci müjdemiz de şudur. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.