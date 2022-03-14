Yeni bekçi alımı için gözler İçişleri Bakanlığından gelecek duyurularda! 2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile birlikte çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında 3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak, başvuru kılavuzu ve şartları belli oldu mu? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru formu yayımlandı mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte bekçi alımında son durum...
👉BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
3 bin bekçi alımı ile ilgili yayımlanan ilanda, ''Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.'' denildi.
Ancak başvurular henüz başlamadı. Başvuru duyurusu için EGM ve Polis Akademisi'nden açıklama bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
👉BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.