Yeni bekçi alımı için gözler İçişleri Bakanlığından gelecek duyurularda! 2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilan ile birlikte çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenler konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında 3 bin bekçi alımı hangi illerde olacak, başvuru kılavuzu ve şartları belli oldu mu? Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru formu yayımlandı mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte bekçi alımında son durum...