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    • 15.03.2022 10:07
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    • 15.03.2022 10:08
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    Aile hekimi maaşlarına zam geldi mi, kaç TL oldu? 💉MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu?

    Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak. Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak.

    takvim.com.tr
    💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu?

    Sağlık çalışanlarını sevindiren haber geldi. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Bu yapılan düzenleme sayesinde sağlıkçıların maaşlarında önemli bir artış sağlanacak. Bilindiği üzere bugün 14 Mart Tıp Bayramı olduğu için Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarını yeni maaşlarını duyuracak. Bu kapsamda bazı kadrolara zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Peki, Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu? Ek gösterge ile Aile hekimi maaşlarına zam geldi mi, kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce TBMM gündemine getirilmişti. Ancak, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

    💉14 MART 2022 Hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü maaşları ne kadar oldu?

    Başkan Erdoğan bugün yeni maaşları duyuracak. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    KİM NE KADAR ZAM ALACAK

    Düzenlemeye göre kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Yeni düzenlemeden, ambulans şoförü, acil sağlık görevlileri, ebe ve hemşireler de yararlanacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

    KİM NE KADAR ALACAK? SAĞLIKÇIYA 5 MÜJDE!

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    5 MÜJDE

    Gösterdiğimiz çabalara rağmen hala çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerin beklentilerini biliyoruz. Bir paketin hazırlığını yürütüyoruz. Bugün bu paketin ana hatlarını paylaşmak istiyorum.

    İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları çözecek yöntemle ilgilidir. Görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok, hakim ve savcılar bakımından görünür hale geliyor. Bu suça verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

    İkinci olarak, ilgili mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması bu kurulun iznine bağlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Rücu ise kasıt durumunda yapılacak.

    Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Sistemi etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi'nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacaktır.

    Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmelinin emeklilere de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır.

    Beşinci madde ise, aile hekimlerinin ücretlerinde artıştır.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI İLE BİRLİKTE KİMİN MAAŞINDA NE KADARLIK ARTIŞ OLACAĞINI SİZİN İÇİN HESAPLADIK:

        Uzman doktor ve diş hekimine 5 bin TL'ye kadar artış

        Pratisyen hekime 2.500 TL'yi bulan artış

        Hemşirelere emekli maaşında 1.500 TL'yi bulan 3600 ek gösterge artışı

        Hemşire emekli ikramiyesinde 50 bin lirayı bulan 3600 ek gösterge artışı

        Acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarına 500 lira maaş artışı

        Emekli olduklarında hekim maaşları düşmeyecek. Herkese döner sermaye ödenecek.

        DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI 2022 NE KADAR?
        Uzman doktor (1/4) - 10126 - 12908

        Hemşire (Lisans - 5/1) - 6391- 8147

        BEYİN CERRAHI NE KADAR MAAŞ ALIR?
        Araştırma sonuçlarına göre bir beyin cerrahı 25.000-40.000 arası maaş almaktadır.



        EN DÜŞÜK DOKTOR MAAŞI 2022 NE KADAR?
        2020 yılının Ocak ayında yapılan düzenlemeler doğrultusunda kamu ve özel sektör dahil olmak üzere en düşük doktor maaşı 6.163 TL olarak belirlenmiştir. Emekli doktor maaşı 2021 Ocak zammı ile beraber doktorluk mesleğinden emekli olmuş kişilerin maaşlarına da zam yapılmıştır. 2022 yılında en düşük doktor maaşı zam planına göre 10 bin 126TL olacaktır.

        Aralık ayında, özellikle pandemi döneminde çok yoğun çalışan doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi için çalışma yapıldı. Görüşülen bir yasaya önerge ile monte edilmek istenen düzenlemenin, çok sayıda sağlık çalışanını kapsam dışında tuttuğu, eğitim ve kıdeme göre kademelendirme yapılmadığı için haksızlıklara yol açacağı fark edildi. Düzenleme, yasalaşmadan geri çekilerek yeniden çalışılmaya başlandı.
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